Периметр равнобедренного треугольника 20 см, основание больше боковой стороны на 2 см. Найти длины сторон. Решить уравнением и системой.

Алгебра
Периметр равнобедренного треугольника 20 см, основание больше боковой стороны на 2 см. Найти длины сторон. Решить уравнением и системой.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
пусть х одна сторона, отсюда две равные стороны 2х. третья сторона х+2. зная периметр составим уравнение. 2х+х+2=20 3х=18 х=6 - боковая сторона 6+2=8 - основание
Гость:
возьмем за х сторону треугольника основание равно х+2 найдем P x+x+x+2=20 3x=20-2 3x=18 x=6 сторона  6+2=8 основание
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