Периметр равнобедренного треугольника 20 см, основание больше боковой стороны на 2 см. Найти длины сторон. Решить уравнением и системой.

Алгебра

Периметр равнобедренного треугольника 20 см, основание больше боковой стороны на 2 см. Найти длины сторон. Решить уравнением и системой.

Автор: Гость