В классе N-ое количество учеников и N-ое количество парт. Если рассадить по 2 ученика за парту, то останеться 5 лишних парт. Если рассадить по 1 ученику за парту, то не хватит 7 парт. Сколько в классе учеников и сколько парт? З...
Математика
В классе N-ое количество учеников и N-ое количество парт. Если рассадить по 2 ученика за парту, то останеться 5 лишних парт. Если рассадить по 1 ученику за парту, то не хватит 7 парт. Сколько в классе учеников и сколько парт? Задача с одним X.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
x -кол-во учеников. х-7 кол-во парт х/2+5=x-7 х/2-x=-12 х/2=12 x=24 кол-во учеников 24-7= 17- кол-во парт
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Геометрия
В окружность радиус которой равен 4см вписан прямоугольник. ОдинИз угловМежду его диагоналями равен 60градусов Найдите площадь прямоугольника
Физика
каково давления газа если если в каждом кубическом сантиметре его содержится 10 в шестой степени малекул а температура 87 градусов
Алгебра
разложите на множители; 1)27-а в кубе 2)b в кубе + 125 3)64m в кубе-1 4)8р в кубе + q в кубе ЗАРАНЕЕ СПАСИБО!