В классе N-ое количество учеников и N-ое количество парт. Если рассадить по 2 ученика за парту, то останеться 5 лишних парт. Если рассадить по 1 ученику за парту, то не хватит 7 парт. Сколько в классе учеников и сколько парт? З...

Математика

В классе N-ое количество учеников и N-ое количество парт. Если рассадить по 2 ученика за парту, то останеться 5 лишних парт. Если рассадить по 1 ученику за парту, то не хватит 7 парт. Сколько в классе учеников и сколько парт? Задача с одним X.

Автор: Гость