каково давления газа если если в каждом кубическом сантиметре его содержится 10 в шестой степени малекул а температура 87 градусов

Гость: Гость:

Предположу, что температура дана в градусах Цельсия. По формулам молек-кинет. теории газов: [latex]P=\frac{2}{3}nE;[/latex] E=\frac{3}{2}kT[latex]E=\frac{3}{2}kT.[/latex] Или получим выражение для давления через концентрацию n и температуру Т: (учтем, что концентрация равна 10^6 / 10^(-6) = 10^12 (1/m^3), а температура равна 273+87 = 360К): P=nkT = 10^12 * 1,38*10^(-23) *360 = 5*10^(-9) Па = 5 нПа Ответ: 5 нПа.