из пункта А в В АВТОМОБИЛЬ ЕХАЛ ПО ШОССЕЙНОЙ ДОРОГЕ длиной 210 км.,а из пункта В в А возрощался по грунтовой дороге длиной 200км.,затратив на обратный путь на 1 час больше, чем на путь из А в В. Найти c какой скоростью ехал авт...

Алгебра

из пункта А в В АВТОМОБИЛЬ ЕХАЛ ПО ШОССЕЙНОЙ ДОРОГЕ длиной 210 км.,а из пункта В в А возрощался по грунтовой дороге длиной 200км.,затратив на обратный путь на 1 час больше, чем на путь из А в В. Найти c какой скоростью ехал автомобиль по грунтовой дороге, если по шоссе его скорость на 20 км/ч больше,чем по грунтовой дороге?

Автор: Гость