№ 187 По данным двум сторонам и углу между ними найдите третью сторону и остальные два угла треугольника: a=4,5, b=7,6, γ= 140(градусов)12' № 188 В треугольнике даны одна сторона и прилежащие к ней два угла. Найдите остальные д...

Геометрия

№ 187 По данным двум сторонам и углу между ними найдите третью сторону и остальные два угла треугольника: a=4,5, b=7,6, γ= 140(градусов)12' № 188 В треугольнике даны одна сторона и прилежащие к ней два угла. Найдите остальные две стороны и третий его угол: b=1,8, α=16(градусов)7', β=61(градусов)7' № 189 Даны стороны треугольника.Найдите его углы: a=12,4, b=8, c=12,4 № 190 В треугольнике даны все стороны и угол , лежащий против одной из этих сторон.Вычислите третью сторону и остальные два угла треугольника: a=11,5, b=25,6, β=80(градусов)17'

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