Приведите примеры силы тяготения. помогите пожалуйста.
Физика
Приведите примеры силы тяготения. помогите пожалуйста.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Да. Любое тело в состоянии наклона , поэтому оно и падает.
Гость:
Когда человек спускается с горы,сила тягоения вынуждает его ускоряться.Когда же наоборот человек поднимается вверх,сила тяготения толкает его вниз.
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