Какое наибольшее число карточек размером 5 x 3 можно вырезать из листа, размер которого 22 x 15?
Алгебра
Какое наибольшее число карточек размером 5 x 3 можно вырезать из листа, размер которого 22 x 15?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
22:3=7 (частей) и 15:5=3(части) 7*3=21 ответ:21 карточка
Гость:
1) 5*3=15 -площадь 1 карточки 2) 22*15=330 - площадь листа 3) 330:15=22 карточки
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