морская вода содержит 5%соли (по весу).сколько кг пресной воды нужно прибавить к 40 кг морской воды, чтобы содержание соли в смеси составляло 2%?
Математика
морская вода содержит 5%соли (по весу).сколько кг пресной воды нужно прибавить к 40 кг морской воды, чтобы содержание соли в смеси составляло 2%?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
40*0.05=2г соли содержится в 40 г воды 2:0.02=100 г воды 100-40=60г надо добавить
Гость:
так ответ легк это 60г надо добавить :3
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