морская вода содержит 5%соли (по весу).сколько кг пресной воды нужно прибавить к 40 кг морской воды, чтобы содержание соли в смеси составляло 2%?

Математика

морская вода содержит 5%соли (по весу).сколько кг пресной воды нужно прибавить к 40 кг морской воды, чтобы содержание соли в смеси составляло 2%?

Автор: Гость