В Балоне радиолампы -4 3 объемом 10 м 14 находится 4.1 * 10 молекул воздуха определите среднюю квадратичную скорость молекул этого газа. Давление в лампе 13.3мПа
Физика
В Балоне радиолампы -4 3 объемом 10 м 14 находится 4.1 * 10 молекул воздуха определите среднюю квадратичную скорость молекул этого газа. Давление в лампе 13.3мПа
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
V объем и m количество молекул непонятно записан вставь сам в формулу средняя квадратичная скорость V = √(3PV/m).= √(3 *13.3 *10^-3 Па * V / m ) ==калькулятор
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Химия
ЧЕРЕЗ 500 МЛ РАСТВОРА С КОНЦЕНТРАЦИЕЙ АММИАКА 4МОЛЬ/Л (р=1.05Г/МЛ)ПРОПУСТИЛИ 67,2 Л АММИАКА. МАССОВАЯ ДОЛЯ АММИАКА В ПОЛУЧЕННОМ РАСТВОРЕ РАВНА
Английский язык
перевод в оригинальном стиле. It is cold. A chill wind blows from the Bosphorus. We had come on our trip in late March, expecting sunshine and mil...
Алгебра
В арифметической прогрессии: 1) Найдите шестой член а6 если а3+а9=160 2) Найдите а1+а21 если а2+а20=24.
Математика
Диаметр окружности уменьшился в 4 раза. Определите как изменится при этом а) длина окружности б)площадь круга