В Балоне радиолампы -4 3 объемом 10 м 14 находится 4.1 * 10 молекул воздуха определите среднюю квадратичную скорость молекул этого газа. Давление в лампе 13.3мПа

Физика

В Балоне радиолампы -4 3 объемом 10 м 14 находится 4.1 * 10 молекул воздуха определите среднюю квадратичную скорость молекул этого газа. Давление в лампе 13.3мПа

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