вычислите объем аммиака (н.у.), который необходимо пропустить через 200 г 9,8%-ного раствора серной кислоты, чтобы образовалась кислая соль.
Химия
вычислите объем аммиака (н.у.), который необходимо пропустить через 200 г 9,8%-ного раствора серной кислоты, чтобы образовалась кислая соль.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)Узнаем сколько у нас вообще серной кислоты участвовало в реакции.Формула: w=m(в-ва)*100%/m(в-ва) Выводим: m(в-ва)=w*m(р-ра)/100%=9,8% *200г/100%= 19,6 г. 2)Напишем уравнение реакции: H2SO4 + NH3====>NH4HSO4 Вычислим v(H2SO4)=m(H2SO4/M(H2SO4)=19,6/98= 0,2 моль По уравнению реакции видно что v(H2SO4)=v(NH3) 3)Найдём объем NH3: V(NH3)=v(NH3)*Vm=0,2 моль* 22,4 л/моль =4,48 л. Ответ:4,48 л.
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