1)Определите по геохронологической таблицы, в какую эру и период мы живём; какие геологические события сейчас происходят; какие полезные ископаемые образуются. 2)С потощью геохронологической таблицы составьте рассказ о формиров...

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Кайнозойская — эра новой жизни в геологической истории Земли, эра формирования всех современных форм растений и животных. Она продолжается и в настоящее время. Кайнозойская эра — наиболее поздняя эра в геологической истории Земли протяженностью в 65,5 миллионов лет, начиная с великого вымирания видов в конце Мелового периода. Кайнозойская эра всё ещё продолжается. С греческого переводится как "новая жизнь" . Кайнозой делится на палеоген, неоген и четвертичный период (антропоген). Исторически кайнозой подразделяли на периоды — третичный (от палеоцена до плиоцена) и четвертичный (плейстоцен и голоцен), хотя большинство геологов уже не признают такое деление.