Доказать что число 16^3+31^4-2 делится на 15;
Алгебра
Доказать что число 16^3+31^4-2 делится на 15;
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
[latex]16^3+31^4-2=(16^3-1)+(31^4-1)=(16-1)(16^2+16+1)+(31^2-1)(31^2+1)=[/latex] [latex]15(16^2+16+1)+(31-1)(31+1)(31^2+1)=15[(16^2+17)+64(31^2+1)][/latex] Видим, что получившееся выражение делится нацело на 15. Что и треб. доказать.
Гость:
16³/15- ост 1³=1 31⁴/15 ост 1⁴=1 1+1-2=0 отсюда следет, что это число делится на 15
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
Сравните силу f1 необходимую для подъёма учебника физики с солой f2 необходимо для отрыва от стола одного края этого учебника.дайте физическое объя...
Алгебра
Вода при замерзании увеличивается на 1/9(дробная) своего объёма. На сколько процентов своего объёма уменьшится лёд при превращении в воду?
Геометрия