Сравните силу f1 необходимую для подъёма учебника физики с солой f2 необходимо для отрыва от стола одного края этого учебника.дайте физическое объяснение различия этих сил.

Физика
Сравните силу f1 необходимую для подъёма учебника физики с солой f2 необходимо для отрыва от стола одного края этого учебника.дайте физическое объяснение различия этих сил.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
прочитай решение такой же задачи. только что решил   РЫЧАГ. L-длина учебника F  приложена в центре масс F1 приложена к краю учебника сила необходимая для подъёма  учебника  F=mg сила необходимая для подъёма  учебника  за край по правилу рычага F1 * L= mg* 1/2L  => F1=1/2*mg F1 в два раза меньше F  
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