Вода при замерзании увеличивается на 1/9(дробная) своего объёма. На сколько процентов своего объёма уменьшится лёд при превращении в воду?

Алгебра

Вода при замерзании увеличивается на 1/9(дробная) своего объёма. На сколько процентов своего объёма уменьшится лёд при превращении в воду?

Автор: Гость