  Вода при замерзании увеличивается на  1/9(дробная) своего объёма. На сколько процентов своего объёма уменьшится лёд при превращении в воду?

Алгебра
  Вода при замерзании увеличивается на  1/9(дробная) своего объёма. На сколько процентов своего объёма уменьшится лёд при превращении в воду?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 1/9V-100% 1/9-[% [=1/9*100:1 1/9=100/9*9/10=10%
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Геометрия
проверить условие компланарности трёх векторов: а) (1,1,1) ; в) (2,-3,5) ; с) (4,0,2)
Ответить
Алгебра
подоходный налог составляет 13 процентов от заработной платы после удердания налога мужчина получил 11 310p солько рублей составляет его заробатная...
Ответить
Математика
(36+34):7=10 вычисли выражения другим способом
Ответить
Математика
2 трактора вспахали поле за 6 часов. Один трактор вспахал бы это поле за 15 часов. За сколько часов вспахал бы это поле второй трактор?
Ответить
Русский язык
морфемный разбор несдобровать
Ответить