Вода при замерзании увеличивается на 1/9(дробная) своего объёма. На сколько процентов своего объёма уменьшится лёд при превращении в воду?
Алгебра
Вода при замерзании увеличивается на 1/9(дробная) своего объёма. На сколько процентов своего объёма уменьшится лёд при превращении в воду?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 1/9V-100% 1/9-[% [=1/9*100:1 1/9=100/9*9/10=10%
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