морфемный разбор несдобровать
Русский язык
морфемный разбор несдобровать
Ответ(ы) на вопрос:
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Приставки: не, с Корень: добр Суф: ов Форм обр суф: а Постфикс: ть
Гость:
несдобровать - не -приставка, с -приставка, добр -корень, ов -суффикс, ать -окончание, несдобров -основа
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