За якими ознаками займенники выдносяться до певної особи
Қазақ тiлi
За якими ознаками займенники выдносяться до певної особи
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Займенник-вказує на особу або предмет неназиваючи їх,відповідає на питання хто,що?Змінюємо за ввідмінками.
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