За якими ознаками займенники выдносяться до певної особи

Қазақ тiлi
За якими ознаками займенники выдносяться до певної особи
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Займенник-вказує на особу або предмет   неназиваючи їх,відповідає  на питання     хто,що?Змінюємо за ввідмінками.
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