сравнить силу необходимую для подъёма  учебника физики с силой необходимой для  отрыва от стола одного края    этого учебника.Дайте физическое объяснение различия этих сил

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РЫЧАГ. L-длина учебника F приложена в центре масс F1 приложена к краю учебника сила необходимая для подъёма учебника F=mg сила необходимая для подъёма учебника за край по правилу рычага F1 * L= mg* 1/2L => F1=1/2*mg F1 в два раза меньше F