сравнить силу необходимую для подъёма  учебника физики с силой необходимой для  отрыва от стола одного края    этого учебника.Дайте физическое объяснение различия этих сил

Физика
сравнить силу необходимую для подъёма  учебника физики с силой необходимой для  отрыва от стола одного края    этого учебника.Дайте физическое объяснение различия этих сил
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
РЫЧАГ. L-длина учебника F  приложена в центре масс F1 приложена к краю учебника сила необходимая для подъёма  учебника  F=mg сила необходимая для подъёма  учебника  за край по правилу рычага F1 * L= mg* 1/2L  => F1=1/2*mg F1 в два раза меньше F  
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