На гидрооксид натрия подействовали раствором содержащим 252 г соляной кислоты. Вычислите массу полученной соли, если практический выход составляет 90% от теоретического

Гость: Гость:

1)Напишем уравнение реакции: 252 г х г NaOH+HCl==========>NaCl + H2O M=36,5г/моль 58,5г/моль m= 36,5г 58,5 г Составляем пропорцию: 252/36,5=x/58,5 Выводим: x=252*58,5/36,5 =404 г(примерно) 2)Это мы узнали сколько на теории должно было выйти.Теперь узнаем сколько вышло на практике,так как на практике всегда выходит меньше(всякие погрешности во время опыта) Формула: w(выхода)=m(практическая)*100%/m(теоритическая) Выводим: m(практическая)=w*m(теоритическая)/100% m(практ.)=90% * 404г/100% =363,6 г Ответ:363,6 г.