реши уравнение 35-к=30 а вот эти ярешила только незнаю правильно или нет икс-9=4 и и у+7=15
Математика
реши уравнение 35-к=30 а вот эти ярешила только незнаю правильно или нет икс-9=4 и и у+7=15
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
35-к=30 к=35-30 к=5 Проверка: 35-5=30 х-9=4 х=4+9 х=13 Проверка: 13-9=4 у+7=15 у=15-7 у=8 Проверка: 8+7=15
Гость:
1) 35-к=30 к=35-30 к=5 Ответ: 5. 2) х-9=4 х=9+4 х=13 Ответ: 13. 3) у+7=15 у=15-7 у=8 Ответ: 8.
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