реши уравнение 35-к=30 а вот эти ярешила только незнаю правильно или нет икс-9=4 и и у+7=15

Математика
реши уравнение 35-к=30 а вот эти ярешила только незнаю правильно или нет икс-9=4 и и у+7=15
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
35-к=30 к=35-30 к=5   Проверка: 35-5=30   х-9=4 х=4+9 х=13   Проверка: 13-9=4   у+7=15 у=15-7 у=8   Проверка: 8+7=15
Гость:
1) 35-к=30    к=35-30    к=5    Ответ: 5. 2) х-9=4    х=9+4    х=13    Ответ: 13. 3) у+7=15    у=15-7    у=8 Ответ: 8.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
составить предложения со словами не друг-не друг,неудача-не удача,несчастье-не счастье,неприятель-не приятель
Ответить
Русский язык
звукобуквенный анализ слова "колючки"
Ответить
Химия
горение физическое или химическое свойство  
Ответить
Химия
чем отличается физическое свойство от химического
Ответить
Русский язык
3 поговорки неопределённо личных
Ответить