реши уравнение 35-к=30 а вот эти ярешила только незнаю правильно или нет икс-9=4 и и у+7=15

Математика

реши уравнение 35-к=30 а вот эти ярешила только незнаю правильно или нет икс-9=4 и и у+7=15

Автор: Гость