чем отличается физическое свойство от химического
Химия
чем отличается физическое свойство от химического
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
При химическом свойстве происходит химическая реакция, а при физическом- физическое явление
Гость:
при химических реакциях образуются новые вещества,а при физических явлениях новых веществ не образуется.
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