В энциклопедии сказано, что масса бурого медведя равна приблизительно 750 кг. Это в 10 раз меньше, чем приблизительная масса африканского слона, и на 480 кг больше, чем масса тигра. Чему приблизительно равна масса африканского ...

Математика

В энциклопедии сказано, что масса бурого медведя равна приблизительно 750 кг. Это в 10 раз меньше, чем приблизительная масса африканского слона, и на 480 кг больше, чем масса тигра. Чему приблизительно равна масса африканского слона и чему равна масса тигра ?

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