В энциклопедии сказано, что масса бурого медведя равна приблизительно 750 кг. Это в 10 раз меньше, чем приблизительная масса африканского слона, и на 480 кг больше, чем масса тигра. Чему приблизительно равна масса африканского ...
Математика
В энциклопедии сказано, что масса бурого медведя равна приблизительно 750 кг. Это в 10 раз меньше, чем приблизительная масса африканского слона, и на 480 кг больше, чем масса тигра. Чему приблизительно равна масса африканского слона и чему равна масса тигра ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
750*10=7500кг -масса африканского слона 750-480=270кг- масса тигра
Гость:
1)750х10=7500(кг) 2)750-480=270(кг) Ответ:масса африканского слона 7.500кг,масса тигра 270 кг.
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