составить свою историю о слонике

Чтобы опредилить склонение, нужно узнать род, когда мы его узнаем, узнаем и склонение, мы знаем что у 1 скл, меня сущесвительные ж.р, м. р, у ж.р окончание -а, -я, а м.р нулевое окончание, у 2 скл, с.р м.р у с.р окончание -о,-е, а у м.р нулевое окончание 3 скл, ж.р окончание нулевое, с мягким знаком на конце

Гость: Гость:

У меня папа работает в цирке и я инога прихожу к ниму на работу. Там очень много животных. И однажды им привезли маленького слоника. Назвали его Тоша. Он мне очень понравился, его большие уши, длинный хобот и очень добрые глаза. Теперь я прихожу каждый день и кормлю его бананами, он очень их любит. А еще он играет со мной своим хоботом. Когда его обучают разным трюкам, он любит похулиганить. Но иногда показывает и то, чему уже научился.