составить свою историю о слонике

Литература
составить свою историю о слонике
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Чтобы опредилить склонение, нужно узнать род, когда мы его узнаем, узнаем и склонение, мы знаем что у 1 скл, меня сущесвительные ж.р, м. р, у ж.р окончание -а, -я, а м.р нулевое окончание, у 2 скл, с.р м.р у с.р окончание -о,-е, а у м.р нулевое окончание 3  скл, ж.р окончание нулевое, с мягким знаком на конце  
Гость:
У меня папа работает в цирке и я инога прихожу к ниму на работу. Там очень много животных. И однажды им привезли маленького слоника. Назвали его Тоша. Он мне очень понравился, его большие уши, длинный хобот и очень добрые глаза. Теперь я прихожу каждый день и кормлю его бананами, он очень их любит.  А еще он играет со мной своим хоботом. Когда его обучают разным трюкам, он любит похулиганить. Но иногда показывает и то, чему уже научился.
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