Зависит ли от значения х значение выражения 6(2х-4)-3(3х+5)-(3х+6)?
Математика
Зависит ли от значения х значение выражения 6(2х-4)-3(3х+5)-(3х+6)?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
6(2х-4)-3(3х+5)-(3х+6)=12х-24-9х-15-3х-6=12х-12х-45=-45, нет не зависит,так как коэфицент при х равен 0
Гость:
6(2х-4)-3(3х+5)-(3х+6)=12х-20-9х-15-3х-6=12х-9х-3х-20-15-6=-41 не зависит
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