Помогите решить!!!!! Во время летних каникул 22% шестиклассников гостили у своих бабушек и дедушек на даче,46%отдохнули в летних лагерях,0,2% всех шестиклассников выезжали на отдых вместе с родителями и только шестеро провели в...
Математика
Помогите решить!!!!! Во время летних каникул 22% шестиклассников гостили у своих бабушек и дедушек на даче,46%отдохнули в летних лагерях,0,2% всех шестиклассников выезжали на отдых вместе с родителями и только шестеро провели все каникулы дома.Сколько шестиклассников провели лето на даче? ЕСЛИ МОЖНО РЕШИТЬ НЕ УРОВНЕНИЕМ !
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
100%-22%-46%-0,2%= 31,8% - кто был дома 31,8% - 6 чел. 22% - х следовательно х=(22%*6)/31,8%= ответ неровный проверьте пожалуйста условие????
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