Помогите решить!!!!! Во время летних каникул 22% шестиклассников гостили у своих бабушек и дедушек на даче,46%отдохнули в летних лагерях,0,2% всех шестиклассников выезжали на отдых вместе с родителями и только шестеро провели в...

Математика

Помогите решить!!!!! Во время летних каникул 22% шестиклассников гостили у своих бабушек и дедушек на даче,46%отдохнули в летних лагерях,0,2% всех шестиклассников выезжали на отдых вместе с родителями и только шестеро провели все каникулы дома.Сколько шестиклассников провели лето на даче? ЕСЛИ МОЖНО РЕШИТЬ НЕ УРОВНЕНИЕМ !

Автор: Гость