Какой объём углекислого газа (н.у) образуется при растворении 500 кг мрамора, содержащего 30% примесей, с необходимым количеством HCl? Рассчитайте количество вещества газа.Помогите пожалуйста)))))))
Химия
Какой объём углекислого газа (н.у) образуется при растворении 500 кг мрамора, содержащего 30% примесей, с необходимым количеством HCl? Рассчитайте количество вещества газа.Помогите пожалуйста)))))))
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)Находим массу чистого вещества(без примесей) 500 000 г-100% хг -30% х=500 000 * 30%/100%= 150 000 г (это масса примесей) m(чистого в-ва)=500 000 - 150 000= 350 000 г 2) Уравнение реакции: 350 000 г х л CaCO3 + 2HCl====> CaCl2 + CO2(стрелка вверх) +H2O M=100г/моль Vm= 22,4л/моль m=100 г V=22,4л Пропорция: 350 000/100=x/22,4 => x=350 000*22,4/100= 78 400 л 3)Рассчитаем кол-во вещества газа: Формула: v=V/Vm v(CO2)=78 400 л/22,4 л/моль= 3500 молей. Овет:78 400 л; 3 500 молей.
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