Точка А лежит в плоскости, точка B-на расстоянии 12,5 от этой плоскости. Найдите расстояние от плоскости до точки M, делящей отрезок AB в отношении AM:MB=2:3

Геометрия
Точка А лежит в плоскости, точка B-на расстоянии 12,5 от этой плоскости. Найдите расстояние от плоскости до точки M, делящей отрезок AB в отношении AM:MB=2:3
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Гость:
2х+3х=12,5 5х=12,5 х=2,5 АМ=2,5*2=5 ответ:5
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