Точка А лежит в плоскости, точка B-на расстоянии 12,5 от этой плоскости. Найдите расстояние от плоскости до точки M, делящей отрезок AB в отношении AM:MB=2:3

Геометрия

Точка А лежит в плоскости, точка B-на расстоянии 12,5 от этой плоскости. Найдите расстояние от плоскости до точки M, делящей отрезок AB в отношении AM:MB=2:3

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