площадь прямоугольника равна 56дм.длина участка равна 7дм.найти периметр участка?
Математика
площадь прямоугольника равна 56дм.длина участка равна 7дм.найти периметр участка?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
56:7=8 дм- ширина Р=(8+7)х2=30 дм
Гость:
S=56дм длина -7дм 56/7=8 S 8*7=56 P 2(8+7)=30
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