У матушки Мидоус в амбаре хранились 9 мешков пшеницы и 7 мешков ячменя с одинаковой массой зерна в каждом мешке.Ячменя было на 54 кг меньше,чем пшеницы.Всё зерно Матушка Мидоус с дочерьми разложила в мешки ,по 3 кг в каждой .Ск...

Математика

У матушки Мидоус в амбаре хранились 9 мешков пшеницы и 7 мешков ячменя с одинаковой массой зерна в каждом мешке.Ячменя было на 54 кг меньше,чем пшеницы.Всё зерно Матушка Мидоус с дочерьми разложила в мешки ,по 3 кг в каждой .Сколько мешков с пшеницей и сколько мешков с ячменем у них получилось?

Автор: Гость