У матушки Мидоус в амбаре хранились 9 мешков пшеницы и 7 мешков ячменя с одинаковой массой зерна в каждом мешке.Ячменя было на 54 кг меньше,чем пшеницы.Всё зерно Матушка Мидоус с дочерьми разложила в мешки ,по 3 кг в каждой .Ск...
Математика
У матушки Мидоус в амбаре хранились 9 мешков пшеницы и 7 мешков ячменя с одинаковой массой зерна в каждом мешке.Ячменя было на 54 кг меньше,чем пшеницы.Всё зерно Матушка Мидоус с дочерьми разложила в мешки ,по 3 кг в каждой .Сколько мешков с пшеницей и сколько мешков с ячменем у них получилось?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 9-7=2(м.)-разница в мешках 2) 54:2=27(кг.)- в одном мешке 3)9*27=243(кг.)-в 9 мешках 4)7*27=189(кг.)-в 7 мешках 5)243:3=81(м.)- с пшеницей 6)189:3=63 (м.)-с ячменем Ответ:81 мешок с пшеницей и 63 мешка с ячменем.
Гость:
пшеницы больше ячменя на 2 мешка это 54 кг; 54/2= 27кг в одном мешке; 9*27=243 кг пшеницы; 7*27=189 кг ячменя; теперь осталось 243/3= 81 мешок пшеницы и 189/3=63 мешка ячменя
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Химия
Концентрации NO и O2, образующих NO2, были соответственно равны 0,03 и 0,05 моль/дм. Чему равна скорость прямой реакции?
Математика
Ваня и Коля пошли в школу в 8ч 30м.У школы они встретились.Ваня шёл до встречи с Колей 12мин.Сколько минут был в пути Коля?
Математика
Во время летних каникул 22% шестиклассников гостили даче у своих бабушек и дедушек,46%отдохнули в летних лагерях,0,2% всех шестиклассников выезжали...
Английский язык