Ваня и Коля пошли в школу в 8ч 30м.У школы они встретились.Ваня шёл до встречи с Колей 12мин.Сколько минут был в пути Коля?
Математика
Ваня и Коля пошли в школу в 8ч 30м.У школы они встретились.Ваня шёл до встречи с Колей 12мин.Сколько минут был в пути Коля?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Так как мальчики вышли из дома одновременно, следовательно, Коля шел до встречи с Ваней тоже 12 минут -------------------------------------------------------------------------------------------------- 8ч 30мин+12мин=8ч 42мин - время, в которое мальчики встретились. 8ч 42мин-8ч 30мин=12мин - был в пути Коля. Ответ: Коля был в пути 12 минут.
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