Ваня и Коля пошли в школу в 8ч 30м.У школы они встретились.Ваня шёл до встречи с Колей 12мин.Сколько минут был в пути Коля?

Гость: Гость:

Так как мальчики вышли из дома одновременно, следовательно, Коля шел до встречи с Ваней тоже 12 минут -------------------------------------------------------------------------------------------------- 8ч 30мин+12мин=8ч 42мин - время, в которое мальчики встретились. 8ч 42мин-8ч 30мин=12мин - был в пути Коля. Ответ: Коля был в пути 12 минут.