Помогите!! Произошло ли нарушение права? Ответ аргументируй. Работник Балда, нанимаясь к попу, попросил за свой труд в год три щелчка попу по лбу.??
География
Помогите!! Произошло ли нарушение права? Ответ аргументируй. Работник Балда, нанимаясь к попу, попросил за свой труд в год три щелчка попу по лбу.??
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
я думаю что нет ведь работник балда попросил три щелчка попу по лбу за свой труд в год и там уже самому попу решать соглашаться или нет
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