Помогите!! Произошло ли нарушение права? Ответ аргументируй.   Работник Балда, нанимаясь к попу, попросил за свой труд в год три щелчка попу по лбу.??

География
Помогите!! Произошло ли нарушение права? Ответ аргументируй.   Работник Балда, нанимаясь к попу, попросил за свой труд в год три щелчка попу по лбу.??
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
 я думаю что нет ведь работник балда попросил три щелчка попу по лбу за свой труд в год и там уже самому попу решать соглашаться или нет
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Геометрия
Осевое сечение конуса – равносторонний треугольник. Докажите, что площадь сферы, описанной около этого конуса, в 4 раза больше площади сферы, вписа...
Ответить
Химия
С какими из перечисленных веществ будет реагировать раствор серной кислоты-гидроксид калия, алюминий, оксид серы,оксид железа, нитрат бария,медь, г...
Ответить
Математика
2cos3x=√3 найдите корни уравнения на промежутке от [-пи; пи]
Ответить
Математика
Автобус в первый раз прошёл 30км, во второй - 24км,а в третий - 42км. Какую часть всего пути прошёлавтобус в каждый час? Какую часть пути, оставшую...
Ответить
Русский язык
Словосочитание со словом "услышишь"
Ответить