2cos3x=√3 найдите корни уравнения на промежутке от [-пи; пи]

Математика
2cos3x=√3 найдите корни уравнения на промежутке от [-пи; пи]
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2cos3x = √3  cos3x = √3 / 2  3x = arccos(√3 / 2) + 2πk, k є Z  3x = ±π/6 + 2πk, k є Z  x = ±π/18 + 2πk, k є Z
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