2cos3x=√3 найдите корни уравнения на промежутке от [-пи; пи]
Математика
2cos3x=√3 найдите корни уравнения на промежутке от [-пи; пи]
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2cos3x = √3 cos3x = √3 / 2 3x = arccos(√3 / 2) + 2πk, k є Z 3x = ±π/6 + 2πk, k є Z x = ±π/18 + 2πk, k є Z
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