что сделало соборное уложение 1649???
Обществознание
что сделало соборное уложение 1649???
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Положения соборного уложения 1649 года. Согласно предисловию, главной целью свода 1649 г. было «сделать отправление правосудия во всех тяжбах равным для людей всех чинов от высших до низших».
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