Гусеница проползла по ветке до ствола яблони 3 дм, что составило четвёртую часть всего ее пути до земли. Поставь вопрос и реши задачу.

Математика

Гусеница проползла по ветке до ствола яблони 3 дм, что составило четвёртую часть всего ее пути до земли. Поставь вопрос и реши задачу.

Автор: Гость