Гусеница проползла по ветке до ствола яблони 3 дм, что составило четвёртую часть всего ее пути до земли. Поставь вопрос и реши задачу.
Математика
Гусеница проползла по ветке до ствола яблони 3 дм, что составило четвёртую часть всего ее пути до земли. Поставь вопрос и реши задачу.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Чемц равен весь пусть гусеницы 3*4=12дм
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