1) 94-(18+9)*2=? 2) 16+(14+7)*3=?
Математика
1) 94-(18+9)*2=? 2) 16+(14+7)*3=?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
94-(18+9)х2=94-27х2=94-54=40 16+(14+7)х3=16+21х3=16+63=79
Гость:
1) [latex]94-(18+9)\cdot2=40[/latex] 1) [latex]18+9=27[/latex] 2) [latex]27\cdot2=54[/latex] 3) [latex]94-54=40[/latex] ---------------------------------------------------------- 2) [latex]16+(14+7)\cdot3=79[/latex] 1) [latex]14+7=21[/latex] 2) [latex]21\cdot3=63[/latex] 3) [latex]16+63=79[/latex]
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