Начерти ломанную из трёх звеньев так, что бы длина первого звена была ровна трём сантиметрам а каждое следующее звено было на один сантиметр длиннее предыдущего. Найди длину этой ломанной.
Математика
Начерти ломанную из трёх звеньев так, что бы длина первого звена была ровна трём сантиметрам а каждое следующее звено было на один сантиметр длиннее предыдущего. Найди длину этой ломанной.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3см- первое звено 3+1=4см- второе звено 4+1=5см- третье звено, начерти ломанную 3см-4см-5см
Гость:
3см первое звено,3+1=4см второе звено,4+1=5см третее звено.ОТВЕТ начерти ломаную первое звено 3см,второе 4см,третее 5см.
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