Начерти ломанную из трёх звеньев так, что бы длина первого звена была ровна трём сантиметрам а каждое следующее звено было на один сантиметр длиннее предыдущего. Найди длину этой ломанной.

Математика

Начерти ломанную из трёх звеньев так, что бы длина первого звена была ровна трём сантиметрам а каждое следующее звено было на один сантиметр длиннее предыдущего. Найди длину этой ломанной.

Автор: Гость