петро живе на відстані 2,4 км від школи до якої він або іде пішки або їде на тролейбусі пішки - 4 км/год тролейбус-24 км/год скільки часу економить петро коли їда на тролейбусі?
Математика
петро живе на відстані 2,4 км від школи до якої він або іде пішки або їде на тролейбусі пішки - 4 км/год тролейбус-24 км/год скільки часу економить петро коли їда на тролейбусі?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 2,4 : 4 = 0,6(год)-пішки 2) 2,4 : 24 = 0,1(год) автобусом 3) 0,6-0,1= 0,5(год)=30хв. Відповідь : 30хвилин.
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