петро живе на відстані 2,4 км від школи до якої він або іде пішки або їде на тролейбусі пішки - 4 км/год тролейбус-24 км/год скільки часу економить петро коли їда на тролейбусі?

Математика

петро живе на відстані 2,4 км від школи до якої він або іде пішки або їде на тролейбусі пішки - 4 км/год тролейбус-24 км/год скільки часу економить петро коли їда на тролейбусі?

Автор: Гость