скласти й записати про своє місто луцьк (5 7) речень
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скласти й записати про своє місто луцьк (5 7) речень
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я живу у місті Луцьк. Це моЄ рідне місто.ЩОРОКУ він стаЄ все гарнішим. Мені дуже подобаеться місто де я ЖИВУ. У ЛУЦЬКУ БАГАТО ПАМ"ЯТНИКІВ, ЗАТИШНИХ ПАРКІВ ТА СВІЖЕ ПОВІТРЯ. Мені дуже подобаеться місто де я ЖИВУ. ЛУЦЬК - ЦЕ МІСТО МОГО ДИТИНСТВА.
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