скласти й записати про своє місто луцьк (5 7) речень

Гость: Гость:

Я живу у місті Луцьк. Це моЄ рідне місто.ЩОРОКУ він стаЄ все гарнішим. Мені дуже подобаеться місто де я ЖИВУ. У ЛУЦЬКУ БАГАТО ПАМ"ЯТНИКІВ, ЗАТИШНИХ ПАРКІВ ТА СВІЖЕ ПОВІТРЯ. Мені дуже подобаеться місто де я ЖИВУ. ЛУЦЬК - ЦЕ МІСТО МОГО ДИТИНСТВА.