Длина прямоугольника на 2 м больше его ширины.Если ширину увеличить на 3 м, а длину на 8 м, то площадь увеличится в 3 раза.Найдите стороны прямоугольника.

Алгебра

Длина прямоугольника на 2 м больше его ширины.Если ширину увеличить на 3 м, а длину на 8 м, то площадь увеличится в 3 раза.Найдите стороны прямоугольника.

Автор: Гость