Длина прямоугольника на 2 м больше его ширины.Если ширину увеличить на 3 м, а длину на 8 м, то площадь увеличится в 3 раза.Найдите стороны прямоугольника.
Алгебра
Длина прямоугольника на 2 м больше его ширины.Если ширину увеличить на 3 м, а длину на 8 м, то площадь увеличится в 3 раза.Найдите стороны прямоугольника.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
х(х+2)*3=(х+3)(х+10) 3x^2+6x=x^2+10x+3x+30 3x^2+6x-x^2-10x-3x-30=0 2x^2-7x-30=0 D=49+4*2*30= 289 x(1)=(7+17)/4=6 x(2)=(7-17)/4=-2.5 сорона не может быть минусом ширина=6 длина=6+2=8 ответ: 8м и 6м
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