Помогите пожалуйста подобрать к слову ПОБЕДИТЕЛЬ однокоренные слова, желательно 5.
Русский язык
Помогите пожалуйста подобрать к слову ПОБЕДИТЕЛЬ однокоренные слова, желательно 5.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
побед/и/тель/ - (побед - корень) победа, победительница, победить, победный, победоносный
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Обществознание
скажите пожалуйста кто это: он был племянником Ивана грозного,пострижен в монахи при борисе годунове.возведен в сан митрополита ростовского лжедмит...
Математика
истинное расстояние между двумя городами 200 км.каким будет это расстояние (мм) на карте с маштабом 1:2000000?
Математика
у светы в игрушечном зоопарке 9 слонов, каждый из них розовый или лохматый. Лохматых слонов 5,а розовых-7. Сколько среди них и розовых, и лохматых ...