какую массу щелочи необходимо взять для приготовления 50 г 16%-ного раствора
Химия
какую массу щелочи необходимо взять для приготовления 50 г 16%-ного раствора
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
m(щелочи)=m(раствора)*w(щелочи)/100%=50*16/100 или проще 50*0,16=8 г
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