скажите пожалуйста кто это: он был племянником Ивана грозного,пострижен в монахи при борисе годунове.возведен в сан митрополита ростовского лжедмитрием 1.его сына звали королевичем владиславом-он стал русским царем.

Обществознание

скажите пожалуйста кто это: он был племянником Ивана грозного,пострижен в монахи при борисе годунове.возведен в сан митрополита ростовского лжедмитрием 1.его сына звали королевичем владиславом-он стал русским царем.

Автор: Гость