у светы в игрушечном зоопарке 9 слонов, каждый из них розовый или лохматый. Лохматых слонов 5,а розовых-7. Сколько среди них и розовых, и лохматых одновременно?

Математика

у светы в игрушечном зоопарке 9 слонов, каждый из них розовый или лохматый. Лохматых слонов 5,а розовых-7. Сколько среди них и розовых, и лохматых одновременно?

Автор: Гость