у светы в игрушечном зоопарке 9 слонов, каждый из них розовый или лохматый. Лохматых слонов 5,а розовых-7. Сколько среди них и розовых, и лохматых одновременно?

Математика
у светы в игрушечном зоопарке 9 слонов, каждый из них розовый или лохматый. Лохматых слонов 5,а розовых-7. Сколько среди них и розовых, и лохматых одновременно?
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
5+7-9=3  ответ. 3 слона и розовые,и лохматые
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