всегда ли при изменении потока магнитной индукции в проводящем контуре возникает индукционный ток?
Физика
всегда ли при изменении потока магнитной индукции в проводящем контуре возникает индукционный ток?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Фарадей экспериментально установил, что при изменении магнитного потока в проводящем контуре возникает ЭДС индукции Eинд, равная скорости изменения магнитного потока через поверхность, ограниченную контуром, взятой со знаком минус: Опыт показывает, что индукционный ток, возбуждаемый в замкнутом контуре при изменении магнитного потока, всегда направлен так, что создаваемое им магнитное поле препятствует изменению магнитного потока, вызывающего индукционный ток. Это утверждение называется правилом Ленца (1833 г.)
Гость:
Закон эл-маг индукции Фарадея: E = -dФ/dt То есть меняющийся во времени магнитный поток порождает э.д.с индукции, а значит в контуре возникает индукционный ток. Ответ: всегда
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