реши уравнение икс -20=7,игрек +9=17
Математика
реши уравнение икс -20=7,игрек +9=17
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
х-20=7 х=7+20 х=27 у+9=17 у=17-9 у=8
Гость:
х-20=7 х=20+7 х=27 y+9=17 y=17-9 y=8
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