запишите в виде частного дроби 19/41 11/6
Математика
запишите в виде частного дроби 19/41 11/6
Ответ(ы) на вопрос:
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19/41=19:41 11/6=11:6
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