запишите в виде частного дроби 19/41 11/6

Математика
запишите в виде частного дроби 19/41 11/6
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Гость:
19/41=19:41 11/6=11:6                                      
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