1почему дворяне избрали царем Михаила Романова? а)он стоял в родстве с Иваном Грозным б)его отец сотрудничал с обоими самозванцами в)его оец был патриархом? 2почему духовенство избрало царем Михаила Романова? а)он стоял в родс...

Обществознание

1почему дворяне избрали царем Михаила Романова? а)он стоял в родстве с Иваном Грозным б)его отец сотрудничал с обоими самозванцами в)его оец был патриархом? 2почему духовенство избрало царем Михаила Романова? а)он стоял в родстве с Иваном Грозным б)его отец сотрудничал с обоими самозванцами в)его оец был патриархом? 3почему казаки избрали царем Михаила Романова? а)он стоял в родстве с Иваном Грозным б)его отец сотрудничал с обоими самозванцами в)его оец был патриархом?

Автор: Гость