1почему дворяне избрали царем Михаила Романова? а)он стоял в родстве с Иваном Грозным б)его отец сотрудничал с обоими самозванцами в)его оец был патриархом? 2почему духовенство избрало царем Михаила Романова? а)он стоял в родс...
Обществознание
1почему дворяне избрали царем Михаила Романова? а)он стоял в родстве с Иваном Грозным б)его отец сотрудничал с обоими самозванцами в)его оец был патриархом? 2почему духовенство избрало царем Михаила Романова? а)он стоял в родстве с Иваном Грозным б)его отец сотрудничал с обоими самозванцами в)его оец был патриархом? 3почему казаки избрали царем Михаила Романова? а)он стоял в родстве с Иваном Грозным б)его отец сотрудничал с обоими самозванцами в)его оец был патриархом?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. а) 2. в) 3. б) Вроде так))
Гость:
1. а) 2. в) 3. б) точняк
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