Камень массой 20 кг находится на высоте 100 м относительно земли. Чему равна его потенциальная энергия?
Физика
Камень массой 20 кг находится на высоте 100 м относительно земли. Чему равна его потенциальная энергия?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Е(п)=mgh Е(п)=20*100*9.8=19600Дж=19,6кДж или Е(п)=20*100*10=20000Дж=20кДж
Гость:
Е=20*100*10=20000=20кДж
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
расстояние между зарядами q1=100 нкл и q2=50 нкл равно 10 см.определить силу F действующую на заряд q3=1нкл отстоящий на r1=8 см от заряда q1 и q2...
Русский язык
Проверь слова с безударными гласными в корне. Запиши слова в два столбика. В первый слова которые проверил формой слова во второй-родственными словами
Математика
Cторона квадратной керамической плитки равна 10см.Сколько таких плиток потребуется, чтобы покрыть пол в ванной комнате, длина которой 25 дм, ширина...