Cторона квадратной керамической плитки равна 10см.Сколько таких плиток потребуется, чтобы покрыть пол в ванной комнате, длина которой 25 дм, ширина 20дм
Математика
Cторона квадратной керамической плитки равна 10см.Сколько таких плиток потребуется, чтобы покрыть пол в ванной комнате, длина которой 25 дм, ширина 20дм
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 25 х 20 = 500 (кв.дм) - площадь пола 2) 10 х 10= 100(кв.см) = 1кв.дм - площадь 1плитки 3) 500 : 1 = 500 (плиток)
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