Cторона квадратной керамической плитки равна 10см.Сколько таких плиток потребуется, чтобы покрыть пол в ванной комнате, длина которой 25 дм, ширина 20дм

Математика

Cторона квадратной керамической плитки равна 10см.Сколько таких плиток потребуется, чтобы покрыть пол в ванной комнате, длина которой 25 дм, ширина 20дм

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