Записано четыре числа: 0,0,0,1.За один ход разрешается прибавить 1 к любым двум из этих чисел.Можно ли за несколько ходов получить 4 равных числа?
Математика
Записано четыре числа: 0,0,0,1.За один ход разрешается прибавить 1 к любым двум из этих чисел.Можно ли за несколько ходов получить 4 равных числа?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4 равных числа в сумме дают четное число. А у нас к изначально нечетному числу 1 прибавляется за каждый ход четное число 2. Сумма получающихся чисел также будет всегда нечетной! Ответ: нельзя
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