Гость: Гость:

Уехавши из Вятки, я долго мучился воспоминанием о Родионе. Войдя в трамвай, мы увидели, как неожиданно пошел дождь Взяв ее под руку, он пошел с ней вместе. Поработав полгода, отец перешел на другую стройку. Войдя в лес,мы увидели, что солнце уже село. Увидев ее мельком, он понял, что она выглядит гораздо лучше. Осмотревшись в Москве,Голицин заметил взглядом Дмитрия Павловича. Выбрав оружие, я понял, что его жизнь была в моих руках.