Найдите ошибки в употреблении деепричастий. 1)Уехав из Вятки,меня долго мучило воспоминание о Родионе. 2)Войдя в трамвай,неожиданно пошёл дождь. 3)Взяв её под руку ,они пошли вместе. 4)Поработав полгода,отца перевели на другую ...
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Найдите ошибки в употреблении деепричастий. 1)Уехав из Вятки,меня долго мучило воспоминание о Родионе. 2)Войдя в трамвай,неожиданно пошёл дождь. 3)Взяв её под руку ,они пошли вместе. 4)Поработав полгода,отца перевели на другую стройку. 5)Войдя в лес,солнце уже село. 6)Увидев её мельком,она ему показалась лучше. 7)Осмотревшись в Москве,взгляд Голицына остановился на Дмитрии Павловиче. 8)Имею право выбирать оружие ,жизнь его была в моих руках.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Уехавши из Вятки, я долго мучился воспоминанием о Родионе. Войдя в трамвай, мы увидели, как неожиданно пошел дождь Взяв ее под руку, он пошел с ней вместе. Поработав полгода, отец перешел на другую стройку. Войдя в лес,мы увидели, что солнце уже село. Увидев ее мельком, он понял, что она выглядит гораздо лучше. Осмотревшись в Москве,Голицин заметил взглядом Дмитрия Павловича. Выбрав оружие, я понял, что его жизнь была в моих руках.
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